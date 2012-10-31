Тимур Бекмамбетов вошел в состав жюри Римского кинофестиваля

Тимур Бекмамбетов / Фото: ИТАР-ТАСС

В состав жюри основного конкурса Римского кинофестиваля вошел российский режиссер, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов.

Оценивать заявленные в программе картины также будут художественный руководитель Эдинбургского международного кинофестиваля Крис Фудживара, писатель и сценарист из Аргентины Эдгардо Козаринский, иранская актриса Лейла Хатами, итальянская актриса Валентина Черви, австралийский режиссер П.Дж.Хоган, известный по фильмам "Свадьба моего лучшего друга" и "Шопоголик", сообщает РИА Новости.

Жюри основного конкурса возглавит американский режиссер и сценарист Джефф Николс.

Римский кинофестиваль пройдет с 9 по 17 ноября в Италии. Это седьмое по счету мероприятие.

В основном конкурсе заявлено 15 фильмов, в числе которых работа екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко "Небесные жены луговых мари" и лента москвича Ивана Вырыпаева "Танец Дели"

Примечательно, что фестиваль откроет внеконкурсная картина "В ожидании моря" Бахтияра Худойназарова, главную роль в которой исполнил наш соотечественник Егор Бероев.