Москва онлайн покажет мастер-класс по актерскому мастерству Елизаветы Боярской

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

25 октября в рамках II Биеннале театрального искусства в Театральном музее имени Бахрушина состоится мастер-класс российской актрисы театра и кино Елизаветы Боярской. Мероприятие пройдет в формате живого и открытого диалога между актрисой и аудиторией. Она расскажет о различиях работы на сцене и перед камерой, любимых ролях и источниках вдохновения, а также ответит на вопросы поклонников.

Актриса получила огромную популярность в 2008 году, после выхода на экраны фильма "Адмиралъ", где сыграла Анну Тимиреву, возлюбленную адмирала Александра Колчака. Дальше последовали роли в фильмах "Не скажу", "Пять невест", "Шерлок Холмс", "Ирония судьбы 2", "Анна Каренина" и работа на сцене московских театров.

Смотрите трансляцию 25 октября в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.