Лучшим фильмом по версии BAFTA стал "Отрочество"

"Отрочество". Фото: facebook.com/boyhoodmovie

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) вручила свои награды. Главный приз достался американской картине "Отрочество" - академики предпочли ее "Отелю "Гранд Будапешт", "Теории всего", "Бердмену", "Игре в имитацию".

Постановщик картины Ричард Линклейтер был отмечен как лучший режиссер года. Кроме того, получила награду исполнительница роли второго плана в "Отрочестве" Патриция Аркетт.

Отметим, что "Отрочество" снимали на протяжении 11 лет. Фильм рассказывает историю жизни молодого человека Мейсона. Мальчик, подрастая, переживает развод родителей, увлечение музыкой, "Гарри Поттером", "Звездными войнами", знакомство с алкоголем, наркотиками, женщинами и многое другое. Этот фильм охватывает двенадцать лет обычной жизни подростка.

История жизни физика Стивена Хокинга "Теория всего" стала лучшим британским фильмом. Исполнитель главной роли Эдди Редмэйн также получил премию как лучший актер.

Лучшей актрисой стала Джулианна Мур ("Все еще Элис"). Она сыграла профессора лингвистики, у которой обнаружили болезнь Альцгеймера.

Больше всего наград получил красочный фильм "Отель Гран Будапешт" Уэса Андерсона, который рассказал про консьержей. В частности, ему вручили приз за лучший оригинальный сценарий. С полным списком лауреатов премии можно ознакомиться здесь.

А вот российская картина "Левиафан" Андрея Звягинцева награды не получила - в номинации "Лучший иностранный фильм" приз достался польской "Иде" Павла Павликовского.

Премия BAFTA была основала в 1947 году. Как правило, кинокритики ориентируются на награды, врученные британскими киноакадемиками, делая прогнозы относительно "Оскара".