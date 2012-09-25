Режиссер Леос Каракс возглавит мастерскую школы нового кино

Леос Каракс. Фото: film.ru

Французский режиссер Леос Каракс возглавит одну из мастерских Московской школы нового кино. Он будет вести экспериментальную лабораторию вместе с режиссером-документалистом Артуром Аристакисяном.

Каракс работал над такими фильмами, как "Парень встречает девушку", "Дурная кровь", "Любовники с Нового моста", "Холли Моторс" и другие.

"Переговоры с Леосом Караксом шли недолго. Леос очень любит Артура, они находятся в одном мыслительном потоке и, в каком-то смысле, в одной эстетике. Как точно будет строиться курс, я пока не знаю. В октябре Каракс приедет в Москву, и мы все подробно обсудим", - сказал РИА Новости художественный руководитель школы Дмитрий Мамулия.

Другие мастерские возглавят режиссеры Валерия Гай Германика, Бакур Бакурадзе и Николай Хомерики.

Московская школа нового кино откроется 1 ноября.