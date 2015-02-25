Минкульт утвердил приоритетные темы для российского кино

Фото: M24.ru
Министерство культуры определило приоритетные темы для кинопроизводства, сообщает пресс-служба ведомства.
В список тем, которые будут в приоритете в вопросах финансирования, вошли:
- "Истории успеха, способные вдохновить";
- "Крым и Украина в тысячелетней истории государства Российского";
- "Военная слава России: победы и победители";
- "Литература в кино: новая жизнь классики";
- "Современные герои в борьбе с преступностью и коррупцией";
- "Общество без границ: самореализация людей с ограниченными возможностями";
- "Памятные даты: к 100-летию событий 1917 года, к 25-летию августовского путча 1991 года";
- "Семейные ценности как основа общества";
- "Россия – многонациональная страна".
Как отметил директор департамента кинематографии министерства Вячеслав Тельнов, "Это нормальная практика для государственной поддержки. Мы отбираем темы, которые, по нашему мнению, нужно дополнительно стимулировать".
Чиновник добавил, что в 2104 году особое внимание уделялось созданию произведений к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что Минкультуры может внести поправки в закон о нецензурной лексике. Глава ведовства Владимир Мединский заявил, что возврат мата на телевидение, в театр, литературу и в кино широкого показа недопустим. Разумные исключения возможны в сфере фестивального кино.
Еще одна недавняя инициатива Минкульта – перенос премьеры западных блокбастеров ради российских фильмов-событий. Министерство планирует выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат двух блокбастеров – российского и западного – ведомство готово аннулировать удостоверение последнего и изменить дату релиза.
