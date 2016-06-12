Звезда сериала "Альф" находится в коме

Кадр из фильма ужасов "Музей восковых фигур"

76-летний актер венгерского происхождения Михай "Миху" Месарош, чьей самой яркой ролью в кино стал инопланетянин Альф из одноименного сериала, оказался в коме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ресурс tmz.com, специализирующийся на освещении светской жизни.

Месарош находится в больнице Лос-Анджелеса. Восемь лет назад актер пережил инсульт, после чего постоянно испытывал проблемы со здоровьем.

Рост актера составляет 84 см. В последний раз он появлялся на экране в 1993 году в фильме "Чернокнижник: Армагеддон". Одно время он участвовал в цирковых представлениях как "самый маленький человек в мире".