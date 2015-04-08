Лицом к лицу: Андрей Звягинцев расскажет о фильме "Левиафан" в прямом эфире

Фото: solyanka.org

9 апреля в Государственной галерее на Солянке в рамках выставки "Левиафан: процесс" состоится встреча с режиссером фильма Андреем Звягинцевым. В ходе мероприятия гости смогут узнать о съемочном процессе и работе над сценарием, а также задать свои вопросы.

Нашумевший фильм "Левиафан" был удостоен приза за лучший сценарий на Каннском фестивале 2014 года и "Золотого глобуса-2015" как "Лучший фильм на иностранном языке". В этом году картина также была номинирована на премии "Оскар" и BAFTA. А сам Андрей Звягинцев как лучший режиссер года награжден "Золотым Орлом" и премией Гильдии киноведов и кинокритиков России "Белый слон".

Смотрите прямую трансляцию творческого вечера на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.