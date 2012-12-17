Владимир Минеев победил Али Дженика в "Битве под Москвой"

Фото: fightnights.ru

Россиянин Владимир Минеев одержал победу над голландцем Али Джеником решением большинства судей на шоу FIGHT NIGHTS "Битва под Москвой 9".

Финальный бой был очень напряженным. Каждый из бойцов побывал в нокдауне. Для определения сильнейшего потребовалось провести экстра-раунд, в котором судьи отдали победу Минееву.

В другом финале дня белорусский спортсмен Андрей Арловский, бывший чемпион UFC, одержал победу над американцем Майком Хэйсом единогласным решением судей.

Результаты остальных поединков:

ММА. До 57 кг. Али Багаутинов (Россия) - Андреас Бернхардт (Германия) - победа Багаутинова нокаутом в первом раунде.

ММА. До 74 кг. Мурад Мачаев (Россия) - Ивица Трушчек (Хорватия) - победа Мачаева удушающим приемом в первом раунде.

К-1. До 95 кг. Рамазан Рамазанов (Россия) - Фабьян Гондорф (Голландия) - победа Рамазанова единогласным решением судей.

К-1. До 80 кг. Александр Стецуренко (Россия) - Карапет Карапетян (Голландия) - победа Стецуренко раздельным решением судей.

ММА. До 77 кг. Ахмед Алиев (Россия) - Виктор Халми (Венгрия) - победа Алиева нокаутом в третьем раунде.

ММА. До 93 кг. Абдулкерим Эдилов (Россия) - Николай Бабчук (Белоруссия) - победа Эдилова удушающим приемом в первом раунде.

ММА. Свыше 93 кг. Константин Ерохин (Россия) - Джермейн ван Рой (Голландия) - победа Ерохина нокаутом в первом раунде.

ММА. До 84 кг. Магомед Магомедов (Россия) - Денис Генюк (Россия) - победа Магомедова удушающим приёмом в первом раунде.

Напомним, что К-1 - чемпионат, созданный в 1993 году японским деятелем Исии Кадзуеси. Соединяет в себе элементы кикбоксинга и каратэ. В этом виде спорта выступает абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков.

ММА - смешанные единоборства. Именно в этом виде спорта выступал знаменитый российский борец Федор Емельяненко.