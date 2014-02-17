Форма поиска по сайту

17 февраля 2014, 12:12

Спорт

Российские керлингистки уступили сборной Великобритании

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по керлингу проиграла очередной матч в рамках олимпийского турнира. Россиянки уступили команде Великобритании со счетом 6:9.

Ключевым в противостоянии стал восьмой энд, который наши девушки проиграли с разницей в четыре камня.

В девятом энде россиянки сумели отыграть три камня, но последний розыгрыш в этом матче завершился победой Великобритании, чьи спортсменки имели право последнего броска.

Таким образом, россиянки проигрывают шестую игру на Олимпиаде и завершают выступление на турнире. Сборная России не смогла пробиться в четверку лучших, которая разыграет медали.

