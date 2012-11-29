Польша в ближайшее время выдаст России экс-прокурора Игнатенко

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство юстиции Польши пообещало в ближайшее время выдать России бывшего замглавы подмосковной прокуратуры Александра Игнатенко, передает ИТАР-ТАСС. Однако, когда именно Игнатенко передадут Москве, не уточняется.

"В ближайшее время этот человек будет передан российской прокуратуре", - заявил польский министр юстиции Ярослав Говин, подчеркнув, что Игнатенко "смогут судить только по некоторым из предъявленных обвинений".

Бывший первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко в прошлом году стал фигурантом дела о подпольных казино и был объявлен в международный розыск. Его задержали 1 января 2012 на выезде из польского города-курорта Закопане, куда он прибыл повидаться с семьей.

В феврале окружной суд города Новы-Сонч разрешил его экстрадицию в Россию. Апелляционный суд в Кракове в марте оставил в силе это решение. Суд в Новы-Сонче 5 октября в очередной продлил Игнатенко временный арест до 9 февраля будущего года. Окончательное решение об экстрадиции должен был принять министр юстиции Ярослав Говин.