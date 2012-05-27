На съезде в Москве казаки заявили о создании партии

В Москве в субботу состоялся учредительный съезд первой казачьей партии "Казаки России". В нем приняли участие более 200 представителей российского казачества, сообщает "Интерфакс".

На съезде были приняты устав и программа новой политической партии, задача которой "отстаивание интересов казачества в законодательных и исполнительных органах власти".

У партии "четкие и ясные цели, значительный (до 5 миллионов казаков) электорат и вера в то, что общими усилиями через законодательные инициативы мы сможем помочь в решении проблем казаков на всей территории России и в ближнем зарубежье", отметил заместитель председателя федерального совета партии "Казаков России" Леонид Симунина.

В Минюст РФ подана заявка на регистрацию казачьей политической партии "Казаки России", отметили в организации.