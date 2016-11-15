Разноцветный фонтан и парящая елка ждут гостей парка Горького

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Парящая в воздухе елка, разноцветный фонтан и расписанный граффити огромный каток ждут посетителей парка Горького в предстоящем зимнем сезоне. Об этом директор парка Марина Люльчук рассказала в интервью mos.ru.

Парк Горького первым в городе начнет зимний сезон. 17 ноября откроется стрит-арт-каток площадью 18 тысяч квадратных метров, расписанный граффити. Рисунки также будут нанесены и под ледовое поле, площадь которого составит 3,5 тысяч квадратных метров. В вечернее и ночное время лед будут подсвечивать 33 тысячи светодиодов. Каток откроется в 19:00 выступлением диджеев Deep Friend Friends, а в 21:00 начнется концерт популярной британской группы NZCA Lines.

В центре катка будет установлен застывший фонтан, по размерам и форме полностью повторяющий летний фонтан парка. Высота арт-объекта составит 8 метров, а диаметр – 25 метров. Он будет переливаться разными цветами днем и ночью.

Каждый четверг по вечерам ка катке будут проходить дискотеки, а по выходным – спортивные разминки и тренировки с профессиональными инструкторами.

Расценки на билеты останутся прежними по сравнению с прошлым годом. Взрослым вход на каток обойдется в 200–550 рублей, детям – в 150–250 рублей, в зависимости от времени и дня посещения.

В этом году отменена залоговая плата за коньки. На площадке работают 5 павильонов проката и 15 касс.

В начале декабря на Пушкинской набережной откроется площадка-трансформер для сноубордистов. Как только установится постоянный снежный покров, на Воробьевых горах проложат пятикилометровую лыжную трассу. А в "Музеоне" с 1 декабря начнет работать горка для тюбинга с двумя скатами высотой 6 и 12 метров.