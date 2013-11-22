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Время с детьми

22 ноября 2013, 18:48

На открытии катка в Таганском парке покажут шоу огненного театра

катки мастер-классы снеговики Таганский парк время с детьми

Фото: ИТАР-ТАСС

30 ноября в парке "Таганский" состоится открытие катка, покажут шоу театра "Огненные люди" и пройдет праздничное шествие Светящегося дракона.

В этот день посетителей будут встречать светящиеся снеговики. Для детей организуют мастер-классы и интерактивный конструктор "Мега-Лего". Гости парка смогут создать инсталляцию из больших разноцветных деталей конструктора.

На территории кафе "Парк-экспресс" можно будет изготовить фонарики и снежинки из цветной бумаги, короны из фетра и открытки к Новому году.

В 18.00 светящиеся снеговики пройдутся по парку с фигурой дракона. Затем на катке пройдет шоу театра "Огненные люди", балансирующего между театром и цирком.

После шоу откроется каток, на который выйдут не только все желающие, но и снеговики.

Открытие – в 12.00, вход свободный. 

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