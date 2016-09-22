Прощание с погибшими при крушении вертолета состоится 24 сентября

Прощание с погибшими членами экипажа вертолета Ми-8, разбившегося в Подмосковье, состоится 24 сентября, сообщает телеканал "Москва 24".

Поисковая операция на месте катастрофы все еще продолжается. По одной из версий авиаэкспертов, у Ми-8 возникли проблемы с двигателем.

Вертолет Ми-8 разбился в городском округе Лыткарино вблизи поселка Октябрьский 21 сентября. Воздушное судно принадлежало Центральному авиационно-спасательному центру.

На борту вертолета находились начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС 38-летний Роман Фролов, его заместитель 42-летний Дмитрий Арсентьев и бортинженер 32-летний Максим Филиппов. Все они погибли при крушении.

Причины падения воздушного судна пока неизвестны. Рассматривается несколько версий: ошибка пилота, отказ техники и сложные метеоусловия.

Расследованием трагедии займутся военные следователи. С места катастрофы уже вывезли бортовые самописцы вертолета.

Последствия крушения вертолета ликвидируют порядка 400 человек.

