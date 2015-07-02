Более 30 человек погибли при крушении парома у берегов Филиппин

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В четверг около побережья Филиппин перевернулся паром. На борту судна находились 173 человека, из них как минимум 33 погибли, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Паром следовал по маршруту Ормок – остров Камотес. На месте аварии ведется спасательная операция. Подробности трагедии уточняются.

По предварительным данным, причиной случившегося могли стать неблагоприятные погодные условия – борт судна захлестнула волна. По словам очевидцев, паром был загружен под завязку мешками с цементом и рисом.

Стоит отметить, что это далеко не самая масштабная трагедия при перевозках пассажиров на филиппинском водном транспорте. В декабре 1987 года более 4 тысяч человек погибли при столкновении парома и танкера.

А в этом году самая масштабная катастрофа на воде произошла на реке Белый Нил в Южном Судане. Там затонул паром, перевозивший беженцев. Жертвами крушения стали около 300 человек.