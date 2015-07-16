Форма поиска по сайту

16 июля 2015, 12:56

Культура

Род Стюарт спел свои хиты в караоке

Фото: facebook.com/rodstewart

Род Стюарт спел свои самые знаменитые хиты в караоке. Всемирно известный исполнитель принял участие в проекте Carpool Karaoke, организованным американским изданием Huffingtonpost . Суть акции: артисты поют вживую свои шлягеры во время непродолжительной поездки на машине по Лос-Анджелесу.

Когда автор проекта Джеймс Корден услышал в исполнении Рода Стюарта его хит Everyday, то воскликнул: "Не знаю, чувствовал ли я себя так классно, как сейчас!"

Одной песней Стюарт не ограничился и спел еще три лучших композиции: First Cut Is The Deepest, Maggie May и Da Ya Think I'm Sexy?

До Стюарта в программе приняли участие такие звезды, как Джастин Бибер, Мэрайя Керри, Игги Азалия.

[html][/html]
Видео: youtube/ пользователь: The Late Late Show with James Corden

Родерик Дэвид "Род" Стюарт – британский певец и автор песен. В списке "100 величайших певцов" Стюарт занимает 33-место. Альбомы исполнителя разошлись общим тиражом в более 100 миллионов копий по всему миру. Шесть его альбомов подряд становились лидерами чартов.
