В одном из районов ЗелАО установлен карантин по бешенству

Фото: ИТАР-ТАСС

Сергей Собянин подписал распоряжение о введении карантина по бешенству на территории района Старое Крюково Зеленоградского административного округа. В течение двух месяцев в районе будет запрещено проведение выставок и шоу с участием животных, их продажа и вывоз за пределы территории.

Карантин был установлен из-за того, что 19 мая домашнее животное заразилось бешенством после контакта с диким, следует из документа, опубликованного на сайте правительства Москвы.

Напомним, ранее карантин по бешенству был введен на территории двух поселений Новой Москвы – в Марушкинском поселении Новомосковского округа и Первомайском Троицкого округа. Режим ЧС также был установлен в Акатьевском сельском поселении Коломенского района Подмосковья. Прошлый год стал рекордным для Московского региона по числу заболеваний животных бешенством – ветеринары зафиксировали более 150 случаев.