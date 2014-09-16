На юго-западе Москвы в районе Котловка объявлен карантин по бешенству животных

Фото: ИТАР-ТАСС

В районе Котловка на юго-западе Москвы до 13 ноября объявлен карантин по бешенству животных, следует из документа на сайте правительства Москвы.

Случай заболевания домашнего питомца выявлен в Котловке 12 сентября. Теперь на территории этого района запрещено проведение выставок и шоу-мероприятий с участием животных, их купля-продажа, а также вывоз животных за пределы района.

Отметим, что случаи введения карантина на территории "старой" Москвы очень редки. Всего же в прошлом году на территории Москвы было выявлено 15 случаев бешенства животных.