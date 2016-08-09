Время службы более 97% лифтов в Москве не превышает сроков эксплуатации

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Всего 3 процента лифтов в московских домах превышают допустимый 25-летний срок службы, сообщил директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Дмитрий Лифшиц. Он также добавил, что в среднем по России количество таких лифтов выше в четыре раза.

Лифшиц рассказал, что Москва является единственным регионом в стране, где лифты меняют не дожидаясь окончания сроков их службы. По его словам, с 2011 года в столице заменили более 18 тысяч лифтов, а с учетом программы текущего года их количество вырастет до 24 тысяч.

"Москва в цифрах": Замена лифтов в жилых домах

Ранее Дмитрий Лифшиц рассказал, что в 2017 году по программе капремонта в Москве заменят более двух тысяч лифтов. Он подчеркнул, что огнестойкие двери новых изделий смогут выдержать до получаса воздействия открытым огнем, а в домах выше 17 этажей – до часа.