Роскомнадзор выбрал каналы второго цифрового пакета

Фото: ИТАР-ТАСС

Роскомнадзор определил 10 каналов, которые войдут во второй цифровой пакет. В их числе "Рен ТВ", "ТВ-центр", СТС, "Домашний", "Спорт" (ВГТРК), "Спорт Плюс" (НТВ Плюс), "Звезда", "Мир", ТНТ и Муз-ТВ.

Эти каналы были выбраны из 19 заявок. "Стояла непростая задача сформировать мультиплекс таким образом, чтобы он соответствовал интересам и запросам всей многонациональной и разнообразной аудитории", – цитирует главу Роскомнадзора Александра Жарова ИТАР-ТАСС.

По его словам, второй мультиплекс покрывает весь спектр интересов аудитории. Жаров отметил, что вещание спортивных каналов не будет пересекаться: "Спорт" ВГТРК будет направлен на российские соревнования, а "Спорт Плюс" – на события мирового масштаба.

Предполагается, что второй мультиплекс начнет строиться в 2013 году и будет готов к 2015-му. После этого перечисленные каналы будут доступны на большей части территории страны, причем везде в одинаковом качестве. Все каналы будут вещать круглосуточно. По условиям соглашения, в их эфире должно быть не менее 55% программ отечественного производства.

Напомним, Россия должна полностью перейти на цифровое вещание в 2015 году. Переход происходит в три этапа. В первый цифровой пакет вошли "Первый Канал", "Россия 1", "Россия 2", "НТВ", "Петербург Пятый канал", "Россия Культура", "Россия 24", "Карусель".