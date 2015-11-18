Нарушения в размещении летних кафе будут фиксировать автоматически

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В 2016 году по столице начнет курсировать автомобиль, автоматически измеряющий площадь летних кафе, сообщил глава инспекции Сергей Шогуров передает корреспондент m24.ru. Внедрение новых технологий позволит полностью исключить работу инспекторов.

Сейчас в распоряжении ведомства уже есть один автомобиль, который курсирует по городу и фотографирует веранды кафе. В следующем году в его оборудование внесут изменения.

"Он научится уже в том числе мерить площадь летних кафе, которые расположены на центральных улицах и непосредственно стоят в пределах видимости, досягаемости автомобиля, – заявил Шогуров. – Таким образом, мы хотим полностью уйти от человеческого фактора, когда инспектор был вынужден выходить на объекты и измерять его лазерными рулетками. Мы хотим доверить это в следующем году полностью нашей технике."

По оценке ведомства, около 80–90 процентов летних кафе можно оценить с помощью специального автомобиля без привлечения дополнительных сотрудников.

"В этом году по летним кафе мы выявили 85 нарушений. Это летние кафе, которые были размещены без соответствующих разрешительных документов, либо летние кафе, которые стояли с превышением разрешенной площади", – отметил глава инспекции.

Сейчас летние кафе в городе убирают. Демонтаж конструкций предприниматели должны были завершить 15 ноября, а земельные участки, которые занимали летние кафе, должны быть приведены в первоначальный вид. Кафе и рестораны, которые не успели вовремя убрать столики с улиц исключат из схемы размещения в 2016 году.

За сезон в городе выявлено порядка 100 подобных нарушений, владельцам незаконных кафе были выписаны штрафы на сумму свыше трех миллионов рублей.