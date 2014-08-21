Сергей Собянин произвел ряд кадровых перестановок в столичных ведомствах

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Мэр Москвы произвел кадровые перестановки в органах столичной власти. Так, четверо московских чиновников получили новые назначения, а один лишился занимаемой должности, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Согласно распоряжению Сергея Собянина, Гайяр Алимов назначен на должность заместителя главы департамента образования. С ним заключен служебный контракт сроком на пять лет. На такой же срок контракт заключен с Юрием Сорокиным, который занял пост заместителя председателя комитета ветеринарии города и начальника государственной ветеринарной инспекции Москвы.

Кроме того, в течение года Эльвира Шигабетдинова будет занимать должность руководителя управы района Академический, а Владимир Курочкин на четыре года станет заместителем префекта ЦАО.

Мэр столицы также подписал распоряжение об увольнении с государственной службы и с поста заместителя руководителя департамента культуры Сергея Селиванова. Такое решение было принято в связи с переходом Селиванова на другую работу.