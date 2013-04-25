Петрушевский фестиваль: сказки, кабаре и актерские этюды

Людмила Петрушевская. Фото: ИТАР-ТАСС
Петрушевский фестиваль в честь 75-летия драматурга Людмилы Петрушевской пройдет с мая по июнь на различных площадках столицы. В программе запланированы конкурсы, выставки, актерские этюды, а также выступление кабаре-нуара в театре Маяковского.
26 мая Людмиле Петрушевской исполнится 75 лет. Как отмечают организаторы, в этом году драматург отметит сразу две круглые даты – в 1988 году, ровно 25 лет назад, вышла ее первая книга. С тех пор опубликовано большое количество стихов, прозы, эссе и небольших шалостей вроде поросенка Петра, который стал интернет-мемом.
Накануне фестиваля организационный комитет пригласил художников принять участие в конкурсе "Петрушевская иллюстрация" на оформление любой из сказок писательницы. Победителю, которого выберет Людмила Петрушевская, будет предложен контракт с издательством "АСТ" на создание обложки и иллюстраций.
На конкурсе самостоятельных актерских работ "Шляпа Петрушевской" российским актерам предлагается представить свою трактовку прозы Петрушевской. Финалисты будут объявлены 20 мая: все они получат грант на постановку спектакля в Центре имени Мейерхольда, показы которого пройдут 4 и 5 июня. Победитель получит авторскую шляпу из рук Петрушевской.
Участники "Петрушевской выставки" — победители конкурсных программ фестиваля — представят иллюстрации к произведениям Петрушевской и покажут работы, вдохновленные ее творчеством — живописные, графические и анимационные.
"Кроме того, в выставочном пространстве будут впервые представлены эскизы и зарисовки писательницы, созданные ей на протяжении последних десятилетий. Эта часть экспозиции будет дополнена рукописями Петрушевской — зритель станет свидетелем зарождения идей и образов, попытается разобрать первоначальный текст автора", - сообщает пресс-служба фестиваля.
Апофеозом фестиваля станет выступление кабаре-нуара Людмилы Петрушевской в театре Маяковского 27 мая. Это будет первым концерт ансамбля на большой площадке. Обычно музыканты выступают в камерных залах, где Людмила Стефановна исполняет французские, немецкие, итальянские, английские и цыганские песни.
О ПетрушевскойЛюдмила Петрушевская - российский прозаик, поэтесса, драматург и певица. Первым опубликованным произведением автора стал рассказ "Через поля", появившийся в 1972 году в журнале "Аврора". С этого времени проза Петрушевской не печаталась более десятка лет. Первые ее пьесы шли в самодеятельных театрах: пьеса "Уроки музыки" была поставлена в 1979 году в театре-студии ДК "Москворечье", а также в театре-студии ЛГУ и почти сразу запрещена (напечатана лишь в 1983 году). Сейчас писательница пользуется мировой славой, ее проза и пьесы переведены на 20 языков мира.
