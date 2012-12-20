В "Атриуме" разместилась новогодняя инсталляция в восточном стиле

В канун Нового года в центре торгового комплекса "Атриум" разместились скульптуры Деда Мороза в образе восточного бога и его оленей, занимающихся йогой.

Дед Мороз, как символ Нового года, сидит в позе лотоса и держит в своих шести руках атрибуты праздника – мешок с подарками, рождественский носок для сладостей, колокольчик, снежинку, красивую подарочную упаковку и карамельную трость. Причем трость изогнута в форме, напоминающей восточный знак "ом".

Верные спутники Деда Мороза олени, желая достигнуть возвышенного состояния сознания, изображены в разных позах йоги. Елки же стилизованы под буддистские храмы и подчеркивают постоянство, величие и красоту.

Уже существует поверье - если погладить Деда Мороза по животу и загадать желание для близкого человека, то оно исполнится в течение наступающего года.

Скульптуры символизируют новое видение праздника - как способ очищения кармы путем вручения подарков и просто совершением добрых поступков. Закон кармы делает человека ответственным за свою жизнь, реализуя последствия как положительных, так и отрицательных его действий . Основная идея создателей инсталляции - делай добро, и оно к тебе вернется.