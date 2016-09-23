"Гаврош" покажет лучшие израильские спектакли в Москве

Фото: ramt.ru/"Кролик Эдвард"

Международный фестиваль детских спектаклей "Гаврош" – десятый по счету – сегодня начинается в столице и продлится до 2 октября. В этом году театральный смотр будет посвящен израильскому театру. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Российские зрители увидят работы коллективов из Холона, Модиина, Тель-Авива и Иерусалима. А фаворитом мероприятия должна стать хореографическая постановка "Футбол".

Помимо спектаклей израильских авторов, в рамках фестиваля "Гаврош" можно будет посмотреть следующие постановки московских театров: "Аленький цветочек" Театра кукол имени Сергея Образцова, "Кролик Эдвард" РАМТа, "Питер Пэн" Вахтанговского театра, "Про мою маму и про меня" МТЮЗа, "Своими словами. А.Пушкин "Евгений Онегин" "Школы драматического искусства" и "Фабрика слов" Театра Маяковского.

Спектакли будут идти на сцене "Театриума на Серпуховке".