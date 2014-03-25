Самобеглая коляска и радиоприемник: 10 изобретателей из народа

136 лет назад русский изобретатель-самоучка Федор Блинов подал заявку на получение патента на "вагон с нескончаемыми рельсами" - по сути первый в мире гусеничный трактор. Блинов - далеко не единственный, кто, не имея аристократического происхождения и стартового капитала, сумел внести свой вклад в развитие науки и техники и вписать свое имя в историю. Сетевое издание М24.ru рассказывает о 10 великих изобретателях, вышедших из народа.

Леонтий Шамшуренков (1687-1758)

Прообраз автомобиля был создан в России в 1752 году дворцовым крестьянином Леонтием Шамшуренковым из Казанской губернии. Это была четырехколесная самобеглая коляска, которая двигалась благодаря мускульной силе двух человек, развивая скорость до 15 км/ч. Этот проект не только принес крестьянину славу, но и помог выйти из тюрьмы, куда он попал по нелепости - пожаловался на вороватого воеводу и провел в заключении больше 10 лет.

Оказавшись на свободе, Шамшуренков принялся совершенствовать изобретение. Он предлагал сделать для самобеглой коляски "часы" - счетчик пройденного расстояния, - укрепляемые на задней оси. Прибор должен был вести счет до тысячи верст, причем "на всякой версте будет бить колокольчик".

Выдающийся русский изобретатель и техник до конца жизни разрабатывал новые проекты. Шамшуренков дерзко предлагал "подвести Волгу к Москве", проложить "подземную колесную дорогу". В то время это было на грани фантастики, а ныне ни у кого не вызывает удивления метрополитен или канал имени Москвы.

Иван Кулибин (1735-1818)

Следующей попыткой создания самоходного экипажа стала "самокатка" русского конструктора, изобретателя и инженера Ивана Кулибина, на которой он разъезжал по улицам Петербурга в 1791 г. Трехколесный механизм развивал скорость до 16,2 км/ч и содержал почти все основные узлы будущего автомобиля, введенные впервые: коробку скоростей, тормоз, маховое колесо, подшипники качения.

Ивану Кулибину, родившемуся в семье мелкого торговца в Нижегородском уезде, принадлежат и другие изобретения. Например, карманные часы, которые показывали не только время суток, но и месяц, день, неделю, время года, фазы Луны, время восхода и заката солнца. Еще одним ноу-хау было наличие в корпусе механизма часового боя, музыкального аппарата, воспроизводившего несколько мелодий, и сложного механизма крошечного театра-автомата с подвижными фигурками.

К 1772 году Кулибин разработал несколько проектов 298-метрового одноарочного моста через Неву с деревянными решетчатыми фермами. Он построил и испытал большую модель такого моста, впервые продемонстрировав возможность моделирования мостовых конструкций.

В последующие годы Кулибин изобрел и изготовил много оригинальных механизмов, машин и аппаратов. Среди них фонарь-прожектор с параболическим отражателем из мельчайших зеркал, речное судно с вододействующим двигателем, передвигающееся против течения (водоход) и механический экипаж с педальным приводом.

Ефим Артамонов (1776 - 1841)

По одной из легенд, с идеей облегчения веса повозки за счет сокращения числа колес с четырех до двух в 1801 году выступил крепостной крестьянин Ефим Артамонов, работавший слесарем на Нижнетагильском заводе. Так появился первый в мире педальный самокат - прообраз будущего велосипеда весом 60 кг. Он был очень прост в конструкции: два колеса (спереди большое, сзади маленькое), соединенные железными полосами, располагались одно за другим. На оси переднего колеса были укреплены рычаги. Нажимая на них ногами, можно было приводить самокат в движение.

Самокат не падал только тогда, когда ехал. Сохранять равновесие в неподвижном состоянии он не мог.

Есть данные, что изобретатель совершил успешный пробег на своем велосипеде из уральского села Верхотурье в Москву (около двух тысяч верст). В это путешествие крепостного Артамонова послал его хозяин — владелец завода, который захотел удивить Александра I "диковинным самокатом". За изобретение велосипеда Артамонову со всем его потомством была дарована свобода от крепостной зависимости.

Михаил Ломоносов (1711-1765)

Пока одни учились ездить по земле, другие мечтали о небе. Таким был Михаил Ломоносов, который осуществил первую в мире документированную практическую разработку летательного аппарата тяжелее воздуха. В 1754 году он построил модель, работавшую по принципу вертолета с винтами.

Ломоносов, которому суждено было стать великим ученым, родился в семье зажиточного крестьянина-помора в Архангельской губернии, и с 10 до 19 лет ходил с отцом в море на промысел, но при этом имел невероятную тягу к книгам и знаниям и был способным учеником. К сожалению, в школу он поступить не мог: туда не брали крестьян, положенных в подушный оклад. Вероятно, это и сподвигло Ломоносова отправиться в столицу, где не знали, что он крестьянин. В Москве он поступил в Славяно-греко-латинскую Академию при Заиконоспасском монастыре, соврав, что он из дворянской семьи. Позже его приняли в Академию наук, с которой была связана его деятельность до конца жизни.

А.С. Пушкин о Ломоносове "Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытие Франклина, учреждает фабрику сам сооружает махины, дарит художественные мозаические произведения, и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка". "Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытие Франклина, учреждает фабрику сам сооружает махины, дарит художественные мозаические произведения, и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка".

Ломоносов вошел в науку как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических исследований; его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила современное представление о строении материи и многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал термодинамики.

Он заложил основы науки о стекле, сконструировал и построил несколько принципиально новых оптических приборов, а также создал русскую школу научной и прикладной оптики. Ломоносов утвердил основания современного русского литературного языка, разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его честь, открыл наличие атмосферы у планеты Венера - и это далеко не весь список его идей, открытий, разработок и проектов.

Федор Евстафьев (1862-1941)

Плотник Федор Евстафьев остался в истории как изобретатель летательного аппарата вертикального взлета. Он родился в Брянской области, начинал свой трудовой путь как бурлак и плотогон, а в 1903 году поступил на работу столяром в паровозное депо Гомель.

Самоучка Федор Евстафьев обладал незаурядными способностями. Он придумал приспособления по пробивке жаровых и дымогарных труб, очистке паровозных котлов от сажи, а путей от снега. В число его изобретений вошли также домкрат для подъема вагонов, искроулавливатель на паровозах и эстакада для подачи угля на паровозы.

В 1909 году Евстафьев закончил работу над летательным аппаратом вертикального взлета. Винтокрылая модель метровой величины под названием геликоптер, то есть винтовое крыло, была направлена в 1909 году на Екатеринославскую промышленную выставку, где имела большой успех. Федор Евстафьев получил охранное свидетельство на это изобретение, но не получил должной поддержки в его постройке.

Федор Блинов (1827-1902)

Федору Блинову – получившему вольную крестьянину из Саратовской губернии – человечество обязано изобретением гусеничного трактора. Сам он назвал свою разработку "вагоном с нескончаемыми рельсами". Он являлся скорее прицепом на гусеничном ходу - деревянный вагончик тянула за собой лошадь. "Бесконечные рельсы" вагона представляли собой замкнутые

железные ленты, состоящие из отдельных звеньев.

Уже тогда изобретению Блинова прочили большое будущее, а автор работал над его усовершенствованием. Спустя 10 лет он построил "самоход" на гусеничном ходу, устроенный по типу вагона с паровой машиной мощностью 12 л. с. При этом машина развивала скорость 3 версты в час (3,2 км/час).

Яков Мамин (1873-1955)

Родившийся в крестьянской семье Яков Мамин был не только техническим гением, но и прирожденным предпринимателем. Он начинал как подмастерье в мастерской кустаря-лудильщика, затем работал и учился в мастерской Федора Блинова, поэтому не удивительно, что он связал свою жизнь с тракторами и стал отцом тракторных дизель-моторов, основав два завода.

Яков Мамин в 1906 году изобрел первый в мире бескомпрессорный двигатель высокого сжатия, работающий на нефти, и назвал его "Русским дизелем". На базе двигателя был создан колесный трактор "Карлик" (1910), известный также как "Русский трактор". В 20-е годы Мамин работал над усовершенствованием двигателей, работающий на разных видах топлива, в том числе и на соломе.

Федор Пироцкий (1845-1898)

Изобретатель первого в мире электрического трамвая родился в семье потомственных казаков в Полтавской губернии (ныне Украина). После учебы в Михайловской военной артиллерийской академии и службы в Киеве Пироцкий переехал в Петербург. В 1875 году он запустил на участке сестрорецкой железной дороги вагоны на электрической тяге, около одной версты пути было электрифицировано.

Спустя 5 лет Пироцкий модернизировал городские двухэтажные трамваи на конной тяге, переведя их на электрическую тягу. Вскоре необычный общественный транспорт начал перевозить жителей Санкт-Петербурга, несмотря на открытые протесты владельцев трамваев на конной тяге. Вскоре средства на эксперименты кончились, но его электрическим трамваем заинтересовались во всем мире. К Пироцкому со множеством вопросов приехал Сименс,

после чего братья фон Сименс открыли в Берлине первую постоянную электрическую трамвайную линию. В Российской империи электрический трамвай появился только в 1892 году.

Среди прочего Пироцкий проложил первый подземный электрический кабель в Санкт-Петербурге для передачи электроэнергии от пушечного литейного завода к Артиллерийской Школе. Он также был автором проекта централизованной подземной городской электросети и предложил новую конструкцию доменных и пекарных печей.

Василий Петров (1761-1834)

Русский физик-экспериментатор, электротехник-самоучка. Василий Петров родился в семье священника, после окончания учебы преподавал физику, математику и русский язык. В Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, где он работал, Петров создал самый богатый на тот момент физический кабинет. Одним из выдающихся успехов ученого стало открытие в 1802 году явления электрической дуги и доказательство возможности ее практического применения для плавки, сварки металлов и восстановления их из руд и освещения.

Также ученый запомнился как создатель гальванической батареи — прообраза электрической лампочки.

Александр Попов (1859-1905)

Пионер радио Александр Попов родился в небогатой семье священника, и в 10-летнем возрасте был отправлен на учебу в Далматовское духовное училище. Потом были другие учебные заведения: Пермская духовная семинария, Санкт-Петербургский университет. Но средств не хватало, и Александр вынужден был подрабатывать электромонтером в конторе "Электротехник". В эти годы окончательно сформировались научные взгляды Попова: его особенно привлекали проблемы новейшей физики и электротехники.

7 мая (теперь это День радио) 1895 года Попов первым в мире продемонстрировал работу радиоприемника. Спустя 10 месяцев он провел опыты с радиотелеграфией, соединив свой аппарат с телеграфом и послав на расстояние 250 м радиограмму из двух слов: "Генрих Герц".

Опыты Попова привели к тому, что его судовыми радиоприемными станциями образца 1901 года для приема на ленту и на слух были оборудованы многие корабли Черноморского флота.

