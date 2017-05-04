Расписание пригородных электричек на семи направлениях изменится 5–9 мая

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Расписание движения пригородных поездов на семи направлениях Московской железной дороги изменится в период с 5 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы, сообщает пресс-служба ЦППК.

5 мая электрички будут курсировать по расписанию пятницы, 6 мая – по расписанию субботы, 7 и 8 мая – по расписанию субботы, а 9 мая – по расписанию воскресенья.

Внесены изменения в расписание движения пригородных поездов и экспрессов на Савеловском и Казанском направлениях. На Савеловском направлении экспресс из Москвы в Дубну и обратно будет курсировать с 6 по 9 мая. На Казанском направлении 5 мая будет курсировать экспресс Москва – Рязань-1 отправлением в 15:50 от станции Москва-пассажирская-Казанская, в 17:02 от платформы Платформа 88 километр, в 17:55 от платформы Луховицы, в 18:38 от платформы Фруктовая.

На Казанском направлении отправляющийся по воскресеньям экспресс Рязань-2 – Москва-пассажирская Казанская будет курсировать 8 и 9 мая, но не будет курсировать 6–7 мая. Отправляющийся по воскресеньям экспресс Рязань-1 – Москва-пассажирская Казанская будет курсировать 9 мая, но не будет перевозить пассажиров 6–8 мая. Отправляющийся по субботам экспресс Москва-пассажирская Казанская – Рязань-2 выйдет на маршрут 6 мая, но не будет курсировать 7–9 мая.

Также изменится расписание четырех электричек на Павелецком направлении 6 и 9 мая. Электропоезда, курсирующие из Москвы в Ожерелье, будут следовать до Узуново, а поезда обратного направления – отправятся из Узуново.

В праздничные дни изменится движение экспрессов на Ярославском направлении. Отправляющийся ежедневно, кроме воскресенья, экспресс Москва-пассажирская Ярославская – Александров-1 и экспресс обратного направления будет перевозить пассажиров 6 мая, но не будут курсировать 7–9 мая. А вот отправляющийся ежедневно, кроме субботы, экспресс Москва-пассажирская Ярославская – Александров-1 и экспресс обратного направления будет курсировать 8 и 9 мая, но не выйдут на линию 6–7 мая.

Изменится расписание экспресса Москва – Калуга-1 на Киевском направлении 5 мая. Электричка Москва-пассажирская Киевская – Калуга-1, курсирующая в пятница и воскресенье, будет курсировать 5–9 мая. А тот же электропоезд, следующий в обратном направлении, и ежедневный электропоезд Москва-пассажирская Киевская – Калуга-1 будут курсировать 5 и 9 мая и не выйдут на линию 6–8 мая.

Изменится также расписание экспрессов на Горьковском направлении. Отправляющийся по субботам экспресс Москва-пассажирская Курская – Владимир будет курсировать 6 мая, но не будет перевозить пассажиров 7–9 мая. Экспресс Владимир – Москва-пассажирская Курская будет курсировать 8 и 9 мая, но не выйдет на линию 6 и 7 мая. Отправляющийся с понедельника по пятницу экспресс Орехово-Зуево – Москва-пассажирская Курская не будет курсировать с 6 по 9 мая. Также не будет курсировать экспресс в обратном направлении.

Кроме того, на 9 мая назначен экспресс Владимир – Москва-пассажирская Курская отправлением от остановки Владимир в 16:30, от платформы Петушки в 17:20, от Орехово-Зуево в 17:59.

Также внесены изменения в расписание движения четырех пригородных электропоездов на Белорусском направлении. 5 мая поменяется движение электричек сообщением Москва – Бородино (они будут следовать до платформы Гагарин) и сообщением Можайск – Москва (отправится от платформы Гагарин). При этом 6 и 9 мая продлится маршрут двух электропоездов: сообщением Москва – Можайск будет следовать до остановочного пункта Гагарин и сообщением Можайск – Москва отправится от остановочного пункта Гагарин.