Женщина у плиты. Как успеть все и не сойти с ума

В мегаполисе нет проблемы поесть тогда, когда хочется, и то, что хочется. Но Россия по разным причинам так и не стала страной победившего общепита. Можно ли ежедневно стоять часами у плиты во имя пищевого разнообразия и изобилия и не сойти с ума, читайте в колонке Анны Кудрявской-Паниной.

В нашей стране, несмотря на огромное количество ресторанов, кафе, бургерных, кофеен и, прости господи, даже фастфудов, общепит так и не победил домашнюю кухню. Да, мы периодически обедаем и ужинаем в заведениях, заказываем домой пиццу или суши, но все это не отменяет ежедневного подхода (и не одного) к кухонному снаряду – к плите.

Не победило пока в нашей стране и равноправие полов, потому ли или по другим причинам женщины стоят у домашнего мартена значительно чаще большинства мужчин. И именно им приходится решать, как каждый день кормить большую (или не очень) семью вкусно и разнообразно, при этом еще нужно не сойти с ума в "горячем цеху". А жизнь наших современниц мало отличается от жизни их мужей или спутников: такой же рабочий день – тут с равноправием все в порядке.

Я знаю семьи, в которых чаще готовят мужчины, потому что любят и умеют, или в которых оба партнера занимаются едой примерно на равных: в семье моей приятельницы за ней чаще остаются выпечка и сладкое, а мясом и другой "основной" едой занимается муж. Да и мой собственный муж абсолютно не против кухонного "рабства": есть "фирменные" блюда, которые готовит только он, их не так много, но он всегда готов разделить работу на кухне (например, подготовить овощи для супа, отбить мясо, нарезать салат). Но все же общая температура в нашей больнице такова, что задача накормить семью воспринимается исключительно женской, да и такой и становится.

Когда я говорю "женщина у плиты", я не имею в виду какую-то гипотетическую усредненную персону, я в первую и главную очередь говорю о себе, потом о своих подругах, знакомых – о тех, чей быт и отношение к вопросу мне хотя бы частично известны.

Как раз на днях обсуждали с одной знакомой отношение к готовке. Она призналась, что страшно не любит это дело. И при этом она вынуждена готовить много и часто: муж и трое сыновей – от 20 до двух лет. Вроде бы они и сами что-то готовят, и полуфабрикаты покупают, но все равно каждый день несколько часов она "у мартена". И это занятие ее изводит и выматывает, самыми счастливыми она называет дни, когда "можно дать слабину и накормить детей покупными пельменями и разрешить фастфуд".

"Я люблю готовить", – было первой моей мыслью после того разговора. Но тут же я вспомнила, как непросто мне сейчас дается это занятие. Да, я целый день дома, но а) я все время под пристальным контролем почти двухлетнего ребенка, который требует внимания все то время, что не спит; б) я работаю, пусть и удаленно и не все время, а только как раз в то, когда маленький тиран спит.

Я действительно люблю готовить, но при таких вводных, как у моей приятельницы, наверное, тоже бы ненавидела. Я люблю готовить, но не люблю, когда мне мешают, когда я вынуждена прерываться и подстраиваться под другие процессы. А еще я не люблю обязаловку и конвейер.

Я не просто люблю готовить – я люблю отдаваться этому процессу и фантазировать. Сколько раз муж просил меня: запиши рецепт сегодняшнего салата "я его слепила из того, что было" – он обалденный, а я – ни разу. Кажется, да что там особенного, запомню. А сколько было тех салатов?! Миллион и еще парочка, так я еще столько же нафантазирую, хотя иногда действительно жаль, что рецепт не то что утрачен, а даже никогда и не был зафиксирован. А память желудка коротка.

А мои "антишарлотки", которые осенью случаются с завидной регулярностью? Каждый раз собираюсь испечь классику. И каждый раз выходит солянка сборная.

Вот так готовить мне нравится – вдохновенно, с удовольствием от процесса, с радостью: я тогда просто отдыхаю, не физически, конечно, а мозгами, душой. У меня даже настроение улучшается. Мне совершенно все равно, будет блюдо для меня абсолютно новым или изыском заморским, или я сделаю что-то, что когда-то готовили мне мама или бабушка.

Но стоять ежедневно часами у плиты просто потому, что надо, я не люблю. Готовка тогда превращается в тяжелый труд (который должен быть оплачен), а для меня она – удовольствие, хотя, конечно, и необходимость. В общем, все сложно.

И если сложно мне, что говорить о тех, кому процесс не доставляет ничего, кроме раздражения.

А делать-то что? Как найти выход? И вообще, возможно ли питаться вкусной домашней пищей (мы сейчас точно не говорим о тех, кто хочет и может себе позволить кухарку или заказ домашних обедов и ужинов в ежедневном режиме – их все же не большинство) и не положить последние силы на ее приготовление.

У каждого, кто готовит на семью (большую или маленькую – неважно), есть какие-то собственные лайфхаки, сложившиеся из опыта, умений и вкусовых предпочтений. Они, конечно, очень индивидуальны. И то, что здорово подходит для одной семьи, не может служить образцом для другой. Но общее что-то у всех таких лайфхаков есть.

Люди стараются минимизировать количество времени, проведенного на кухне, при максимальной сохранности идеи домашней еды.

Вот опыт моей подруги: "С понедельника по пятницу у нас всегда ужины по типу "какое-то недорогое мясо + овощ + углевод + салат", и на четверых или шестерых это все делается в течение часа максимум. А борщ, плов и прочие блюда с длинными процессами я делаю только с пятницы по воскресенье, когда есть больше времени". А вот опыт еще одной знакомой: "Я чувствую себя заводной машинкой у плиты. После работы и усталая. Но я готовлю маленькими порциями и почти каждый день. Только быстрые рецепты. Ну, кроме супа или плова, например, которые, конечно, на один день готовить не будешь. Не люблю процесс. Не люблю долгие многофигурные готовки, хотя порой это необходимо. Всегда считаю соотношение времени приготовления и времени поедания. Рекорд – блинчики с мясом: максимум возни и времени, но съедается в момент".

Примечательно, что обе они родились в России, но одна уже долго живет в Бельгии, вторая – в США.

Но их опыт очень похож на мой, российский. Раньше я замечала за собой то, что называла "ОКР выходного дня". Я старалась наготовить побольше самых разных блюд, чтобы и в выходные можно было есть разнообразную домашнюю еду и, по крайней мере, до среды не думать о серьезной готовке. Это были и супы а-ля борщ, щи, рассольник, которые действительно готовятся не на один день, и самые разнообразные котлеты-тефтели-фаршированные перцы, которые отлично хранятся в холодильнике, не теряют вкусовых качеств и отлично при необходимости переносят заморозку, и выпечка – пресловутая шарлотка или пирог с брынзой, на который уходит не больше 10 минут, не считая того времени, что он сидит в духовке. Перечислять можно долго. В те дни, когда на ужин уже приходилось что-то готовить, придумывалась какая-нибудь не самая сложная паста или салат, а в пятницу можно сходить в ресторан или заказать домой суши. Почему нет?

Но то было во времена, когда я исправно ездила на работу каждый день. Сейчас я дома с маленьким ребенком. Облегчил ли этот факт мое сосуществование с плитой? Конечно, нет. Готовить приходится чаще и больше (в том числе не добавляет оптимизма и то, что часто маленькой дочери приходится готовить что-то отдельно) и с постоянно отвлекающим фактором.

И "ОКР выходного дня", на самом деле, никуда не делось, пока с готовкой или ребенком способен помочь муж, я стараюсь сделать так, чтобы начало недели оказалось максимально free from cooking, например, на нынешней неделе мне удалось при минимальных усилиях дотянуть до четверга, почти рекорд!

Что выручает меня, кроме того, о чем уже сказано? Самая главная палочка-выручалочка – духовка. Все, что может быть приготовлено в ней, должно быть приготовлено в ней, потому что не нужно следить, помешивать, обжаривать и так далее, можно быстро все подготовить, поставить и забыть на какое-то время. А иногда и подготавливать нечего: кусок мяса с травами и специями сунуть в рукав, а потом – в духовку, запарить кускус, нарезать овощной салат – работы максимум на 20 минут, а ужин семье готов.

Облегчают ли жизнь современные модные кухонные девайсы? Если честно, мне нет. Иногда использую блендер, в остальном все по старинке. Мне даже мультиварка не "зашла", а для кого-то она – спасение.

Я стараюсь готовить то, что готовится быстро и для меня несложно, то, что не требует титанических или каких-то особых усилий. Я перестала брезговать полуфабрикатами: сейчас есть множество уважающих себя производителей, делающих доброе дело всем нам. Да, качественные полуфабрикаты стоят недешево, но они точно не дороже вашего времени или ресторанной еды. В моей морозилке всегда есть пакеты с замороженными овощами, в том числе с замороженными соусами к ним, их можно использовать как самостоятельное блюдо или нафантазировать что-то новое, чем я каждый раз и занимаюсь. Сейчас с ними соседствуют отличные рыбные котлеты и тесто. Набор может быть всяким, главное, чтоб он подходил для быстрой готовки именно вам.

Да, бывает, что хочется сделать что-то многоходовое и сложное, но это по желанию и вдохновению, согласитесь, такая готовка не имеет ничего общего с обязаловкой или конвейером. А в остальном я точно не хочу еще больше усложнять себе жизнь. Наоборот, сейчас я думаю над тем, как сделать ее еще проще без потери.

Рассуждая обо всем вышесказанном, я неожиданно-таки встала к конвейеру. Внезапно сложился рассольник, натушились две сковородки котлет, сама собой настрогалась большая миска овощного салата (конечно, из того, что было), ну и в финале в духовку отправилась творожная запеканка с яблоками. Собственно, именно этим набором блюд, приготовленным за четыре часа, я и обеспечила семью едой почти на четыре дня.

Было ли это конвейером, и так уж ли я его не люблю? Не знаю, все сложно. Об этом я, пожалуй, подумаю в следующие выходные.