Земля под палатами XVII века стала федеральной

ИТАР-ТАСС

Столичные власти передали в федеральную собственность участок площадью 608 квадратных метров по адресу: Сверчков переулок, владение 8/14, строение 3.

По адресу расположены палаты XVII века. Точное время строительства здания, автор и заказчик неизвестны. Вероятными владельцами были купцы Сверчковы, сообщает РИА Новости. Здание является образцом посадского дома XVII века. Главная его ценность в сохранности объемно-планировочной структуры интерьеров и элементов фасадного декора, характерных для стиля "узорочья" второй половины XVII века.

С 1975 года здание использует ФГУК "Государственный Российский дом творчества".