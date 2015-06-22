Судьба зданий суконной фабрики Бахрушиных еще не решена – власти

Решение о сносе зданий бывшей суконной фабрики Бахрушиных в Кожевниках не принималось. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Опасения насчет сноса здания преждевременны. Для того, чтобы было принято такое решение, этот вопрос должна рассмотреть комиссия при правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия", – сообщили в департаменте.

На сайте Change.org появилась петиция с требованием остановить снос зданий бывшей суконной фабрики Бахрушиных, расположенных по адресу Кожевнический проезд, дом 4 строения 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9.

"Проект застройки территории предполагает полное уничтожение фабричных построек и возведение на их месте многофункционального жилого комплекса в стиле "лофт". Под снос также попадает высокая фабричная труба во дворе фабрики, которую можно увидеть с набережных водоотводного канала и Москвы-реки", – говорится в тексте обращения.

Авторы петиции подчеркивают, что эта суконная фабрика – единственная сохранившаяся фабричная постройка Бахрушиных в России. В последние годы здания фабрики сдавались в аренду под офисные помещения. На данный момент петицию подписали около 300 человек.