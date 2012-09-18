Форма поиска по сайту

18 сентября 2012, 13:37

Фряновская мануфактура признана объектом культурного наследия

Фото: vesti.ru

Фряновская шерстопрядильная мануфактура Залогиных на Воронцовской улице и три усадьбы Москвы включены в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Как сообщил руководитель московского департамента культурного наследия Александр Кибовский, помимо мануфактуры, объектами культурного наследия стали городская усадьба Чижовой в Еропкинском переулке, городская усадьба Деминых на улице Казакова и городская усадьба Медынцева в Померанцевом переулке.

Сейчас по данным объектам проведена историко-культурная экспертиза, устанавливаются границы их территорий и утверждается режим использования земельных участков. Об этом сообщает РИА Новости.

Фряновская шелкопрядильная фабрика была основана в 1735 году армянским мануфактурщиком Игнатием Шериманом. В 1869 году новые владельцы фабрики, братья Залогины образовали "Товарищество Фряновской шерстопрядильной мануфактуры". С тех времен и до сих пор Фряновская фабрика является одним из лидеров по выпуску высококачественной шерстяной и полушерстяной нити в России.

исторические здания объекты культурного наследия Александр Кибовский усадьбы культурное наследие Департамент культурного наследия строительство и реконструкция

