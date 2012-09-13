Полярники открыли новый остров архипелага Земля Франца-Иосифа

Фото: ИТАР-ТАСС
Полярная экспедиция, которая следовала на борту атомохода "Россия", чтобы забрать зимовщиков с научной станции "Северный полюс – 39", сделала важное географическое открытие. Полярникам удалось обнаружить новый остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
Группа специалистов с вертолета обследовала остров Нортбрук и обнаружила, что внутри острова образовался пролив. Таким образом, количество островов архипелага, который является частью Архангельской области, возросло до 192. Новый пролив отсняли с воздуха и определили координаты его береговой черты с помощью спутниковых навигационных систем, сообщает ИТАР-ТАСС.
Площадь острова Нортбрук составляет 254 кв. километра. Остров часто использовали как базу для полярных экспедиций в конце XIX - начале XX века.
Земля Франца-ИосифаАрхипелаг в Северном Ледовитом океане, общей площадью 16134 квадратных километров. Был открыт австро-венгерской экспедицией под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера на парусно-паровой шхуне "Адмирал Тегетгофф". Острова назвали в честь тогдашнего правителя Австро-Венгрии - Франца-Иосифа I. Архипелаг был объявлен российской территорией в 1914 году, когда путешественник Ислямов поднял над ним российский флаг.
На Земле Франца-Иосифа отсутствует постоянное население, а временное - составляют ученые на исследовательских станциях и пограничники ФСБ