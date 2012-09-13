Полярники открыли новый остров архипелага Земля Франца-Иосифа

Фото: ИТАР-ТАСС

Полярная экспедиция, которая следовала на борту атомохода "Россия", чтобы забрать зимовщиков с научной станции "Северный полюс – 39", сделала важное географическое открытие. Полярникам удалось обнаружить новый остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Группа специалистов с вертолета обследовала остров Нортбрук и обнаружила, что внутри острова образовался пролив. Таким образом, количество островов архипелага, который является частью Архангельской области, возросло до 192. Новый пролив отсняли с воздуха и определили координаты его береговой черты с помощью спутниковых навигационных систем, сообщает ИТАР-ТАСС.

Площадь острова Нортбрук составляет 254 кв. километра. Остров часто использовали как базу для полярных экспедиций в конце XIX - начале XX века.