Москва вышла в лидеры по развитию центров госуслуг

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Москва является одним из мировых лидеров по развитию центров оказания госуслуг и по качеству обслуживания населения в этих центрах. Это следует из данных опубликованных аудиторской компанией PwC, которое провело исследование в 18 крупных городах мира.

Московские центры госуслуг "Мои документы" вошли в четверку мировых лидеров по комфортности, в тройку лидеров – по доступности и по управлению очередями, а также стали лидерами по активности диалога с жителями.

Согласно данным PwC, среднее время ожидания в очередях в текущем году в московских центрах сократилось с 6 до 3 минут. И это является лучшим показателем. За российской столицей следом идут Хельсинки (5 минут) и Мадрид (5,5 минуты), а самое длительное среднее время ожидания в очереди зафиксировано в Афинах – 27,5 минуты.

Кроме того, только в Москве и Баку реализован принцип семидневного графика работы центров госуслуг. Москва также оказалась лидером по количеству способов обратной связи с населением. Это и звонки по телефонам горячей линии, и заполнение форм обратной связи на сайтах, и отзывы через информационные терминалы.

Всего в рамках исследования PwC сравнение проводилось по 22 показателям, которые были разделены на четыре категории: доступность услуг, комфортность, управление очередями, обратная связь с гражданами. Ни по одному из параметров Москва не оказалась ниже мировых стандартов, а по 6 она выше мировых стандартов. При этом только российская столица оказалась в числе мировых лидеров во всех четырех категориях, по которым проводилась оценка.

Для исследования кроме Москвы были взяты Мадрид (Испания), Сан-Паулу (Бразилия), Берлин (Германия), Лондон (Англия), Сеул (Южная Корея), Сидней (Австралия), Амстердам (Нидерланды), Торонто (Канада), Афины (Греция), Астана (Казахстан), Будапешт (Венгрия), Бангалор (Индия), Окленд (Новая Зеландия), Хельсинки (Финляндия), Стокгольм (Швеция), Сантьяго (Чили), Баку (Азербайджан).

В настоящее время в Москве работают 104 центра "Мои документы", обслуживающие более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса.

Столичные центры предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг. В 2015 году число центров "Мои документы" в Москве должно возрасти до 109.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 60 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет не более семи минут.