Про музыку: Теодор Курентзис о том, как ее слушать

Фото: ТАСС/Остапкович Владимир

С 3 на 4 ноября в Москве проходит фестиваль "Ночь искусств". На 250 культурных площадках города пройдут перформансы, леции, мастер-классы, выставки, спектакли и экскурсии.

В рамках фестиваля в музыкальной школе имени Гнесиных состоится встреча с прославленным дирижером и композитором Теодором Курентзисом. Лауреат "Золотой маски - 2005" и постоянный приглашенный дирижер Большого театра научит своих гостей слушать музыку, коснувшись, в частности, вопросов симфонического творчества австрийского музыканта Густава Малера. Онлайн-трансляция мероприятия будет организована на m24.ru.

Начало трансляции в 22:00. Запись встречи будет выложена на нашем сайте.