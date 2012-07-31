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Культура

31 июля 2012, 18:28

В Царицыно пройдет выставка, посвященная традициям наива

искусство выставки Царицыно культура Департамент культуры Москвы художники семейная и молодёжная политика

С официального сайта музея-заповедника "Царицыно"

Выставка "Традиции фольклора и наива в современной культуре" пройдет в государственном музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщает столичный департамент культуры.

Выставка пройдет в рамках фестиваля коллекций современного искусства, который состоится в Москве с 1 августа по 17 октября 2012 года. Фестиваль организован Государственным центром современного искусства.

Наив, называемый также примитивизмом и наивным искусством — это вид творчества, в котором изображение намеренно упрощается, созданные формы делаются примитивными. Художники этого направления используют элементы фольклорного сознания. Это делает работы художников похожими на произведения народного искусства, творчество ребенка или первобытного человека.

Выставка будет открыта для посетителей с 8 августа по 2 сентября 2012 года в Хлебном доме Царицыно. На выставке будут представлены работы Стефана Балкенхола, Андре Бутцера, Ирины Вальдрон, Люси Вороновой, Виктора Гоппе и т. д.

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