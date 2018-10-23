Москва онлайн покажет встречу с режиссером фильмов "Класс коррекции" и "Зоология"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

24 октября в киношколе "Свободное кино" обсудят современный российский кинематограф вместе с Иваном И. Твердовским. Режиссер известен широкой аудитории по фильмам "Класс коррекции", "Зоология", "Подбросы". Каждый фильм Твердовского – событие, о котором говорят и обыватели, и кинокритики, и режиссеры. Фильм "Класс коррекции" собрал множество наград на международных и российских фестивалях. В 2016 году на 27-м кинофестивале "Кинотавр" Иван был награжден призом Гильдии киноведов и кинокритиков "Слон" за фильм "Зоология".

Твердовский расскажет, как молодому режиссеру создать шедевр, где черпать вдохновение и в каких фестивалях участвовать.

Смотрите трансляцию 24 октября в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.