Музыкальные выходные: афиша на 21-22 июля

Red Hot Chili Peppers

Предстоящие выходные в столице можно по праву назвать музыкальными. На московских площадках выступят Franz Ferdinand, Pet Shop Boys, Red Hot Chili Peppers и другие популярные исполнители. Любителей визуальных искусств ждет выставка абстрактного искусства. Тем же, кто насиделся за рабочую неделю в офисе и не прочь размяться, стоит сходить на ежегодный фестиваль Longboard Day.

21 июля в парке «Коломенское» пройдет ежегодный Пикник «Афиши». Это крупнейший московский музыкальный фестиваль на открытом воздухе, ежегодно собирающий около 50 тысяч человек. В этом году на трех площадках свои хиты исполнят Pet Shop Boys, Franz Ferdinand, Little Boots и наш российский «Аквариум». На Пикнике можно не только послушать музыку, но и приятно провести время – модный базар, обширная гастрономическая программа, кино, перформансы, запуски летающих змеев и научно-популярные лекции.

В этот же день, 21 июля, в ландшафтном заказнике «Тропаревский» пройдет семейный экологический праздник «День Мухи». Как следует из названия, он посвящен мухам, а также всем маленьким обитателям животного мира – насекомым. Гости праздника смогут проявить себя в роли энтомолога и узнать интересные подробности из жизни насекомых. Бронзовки, палочники, мадагаскарские шипящие и американские крылатые тараканы – посетители смогут не только разглядеть их под микроскопом, но и забрать с собой домой. Только не забудьте взять с собой картонную коробку или пластиковый контейнер для переноски.

ИТАР-ТАСС

19 июля в галерее «Беляево» на Профсоюзной улице открылась выставка художников секции абстрактного искусства ТСХ России «Над и за плоскостью». В экспозиции задействованы арт-объекты, инсталляции, живописные и графические работы, видео-арт, слайд-шоу.

22 июля на стадионе «Лужники» выступят знаменитые рокеры Red Hot Chili Peppers. Они представят слушателям программу своего нового альбома «I’am With You», вышедшего в августе прошлого года. Этот альбом стал переломным для творчества группы. Он вышел после пятилетнего творческого отпуска и был неоднозначно воспринят поклонниками группы.

Также в воскресенье на территории Дворца Пионеров на Воробьевых горах пройдет ежегодный фестиваль Longboard Day. Longboard в переводе с английского означает «длинная доска». От обычного скейта она отличается большей скоростью, устойчивостью, улучшенными ходовыми качествами, что предназначено для агрессивного трюкового катания в городе. Фестиваль лонгбордистов проходит уже больше пяти лет. В программу мероприятия входят соревнования по параллельному слалому, слалом-гиганту и boardwalk. А «зарядит» гостей музыка в исполнении групп VanDerBraa и One Gin Please.

ИТАР-ТАСС

Тем москвичам, которые устали от большого города, рекомендуем посетить фестиваль аэростатов специальных форм «Небо Святого Сергия», который пройдет с 20 по 22 июля в подмосковном Сергиевом Посаде. Аэростат – это, если говорить просто, огромный воздушный шар. В этом году зрители смогут увидеть парящими в небе Царь-Колокол, матрешку, желтую подводную лодку и даже Казанский кремль. Самой зрелищной частью событий обещает быть ночное свечение аэростатов, которое начинается уже в пятницу в 22.00.

Желаем москвичам приятных выходных и хорошей погоды!