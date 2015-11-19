Художников для аренды стендов на Арбате отберет специальный совет

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Муниципальные депутаты округа Арбат предлагают на конкурсной основе сдавать в аренду уличным художникам специальные стенды на пешеходных зонах. Стоимость аренды составит около трех тысяч в месяц и будет варьироваться в зависимости от посещаемости пешеходной зоны.

Глава муниципального образования Арбат Евгения Бабенко рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что деньги от аренды пойдут в бюджет города и округа.

"Цена этого стенда нами и советом депутатов не определяется. Этим должен заниматься департамент торговли и департамент имущества. Наше предложение заключается в том, что департамент имущества создает эти стенды и ставит их на пешеходных улицах, не только на Арбате. И художники, которые хотят выставить на них свои картины, заключают договор аренды с департаментом имущества на какое-то время. Округ будет получать деньги за то, что это происходит на его территории", – пояснил он.

Бабенко добавил, что художников будет отбирать специальный совет, в который должны входить представители комиссии по культуре каждого муниципального округа и жители, которые живут на этой улице.

Напомним, летом в Мосгордуме предложили ввести патенты для уличных музыкантов. Также патенты могут внести для художников, циркачей и двойников известных людей. Начальник управления бытовых услуг и безопасности столичного департамента торговли и услуг Татьяна Корнешова выступила за создание патентов.

По ее словам, Арбат должен быть в порядке, должна быть цивилизованная торговля, если она там будет, узаконенная. Поэтому, если художники рисуют и продают, то это предпринимательская деятельность, нужен патент. Она отметила, что сейчас у художников, торгующих на Арбате, изымают их продукцию.

Кроме того, инициатива о введении патентов для художников была поддержана в столичной полиции, так как это должно упростить работу сотрудников правоохранительных органов.