Про искусство: вопрос об арт-фальсификации

В Москве до 19 ноября проходит фестиваль BLICK'14 DOC: Новое документальное кино Германии. В Центре документального кино в рамках программы 15 ноября покажут фильм Арне Биркенштока "Бельтракки: искусство подделки". После показа состоится встреча с режиссером, он обсудит со зрителями тему фальсификации предметов искусства.

На обсуждении можно поприсутствовать виртуально благодаря проекту "Москва онлайн" online.m24.ru, начало в 19:40.