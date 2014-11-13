Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 ноября 2014, 21:21

Культура

Про искусство: вопрос об арт-фальсификации

Фото: ТАСС/Филиппов Алексей

В Москве до 19 ноября проходит фестиваль BLICK'14 DOC: Новое документальное кино Германии. В Центре документального кино в рамках программы 15 ноября покажут фильм Арне Биркенштока "Бельтракки: искусство подделки". После показа состоится встреча с режиссером, он обсудит со зрителями тему фальсификации предметов искусства.

На обсуждении можно поприсутствовать виртуально благодаря проекту "Москва онлайн" online.m24.ru, начало в 19:40.

  • Когда: 15 ноября
  • Кто: Арне Биркеншток
  • Что: дискуссия о фальсификации в искусстве
  • Кому смотреть: желающим постигнуть тайны мастерства

