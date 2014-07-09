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Культура

09 июля 2014, 15:13

Автор плаката, изъятого у Навального, открыл персональную выставку

искусство выставки Алексей Навальный Сергей Сотов

Фото: Пресс-служба

Первая персональная выставка владимирского художника Сергея Сотова "Полуразрушенные люди" открылась во вторник в арт-хостеле "Фабрика" в Берсеньевском переулке. Как сообщил порталу М24.ru куратор выставки, художник Алек Петук, в день открытия ее посетили порядка 200 человек.

Выставка, бесплатный вход на которую открыт для всех желающих, продлится до 14 июля.

Фото: Пресс-служба

Гостям представлены 15 оригинальных работ и несколько свободных инсталляций с объектами, присутствующими на картинах художника, – например, с ксероксами. Это только часть творчества Сергея Сотова, связанная со сферой стрит-арт, в которой автор получил наибольшую известность. По словам Алеса Петука, Сотов обычно избегает выставочных пространств, предпочитая в качестве места для высказываний использовать городскую среду, чтобы довести свою мысль до широкой аудитории. Однако уличным искусством художник все-таки не ограничивается: куратор сообщил, что надеется в будущем организовать более масштабную выставку Сотова и продемонстрировать, в частности, его живопись в жанре примитивизм.

Фото: Пресс-служба

Имя Сергея Сотова стало широко известно в июне, когда Следственный комитет изъял его работу "Плохой и хороший человек" у оппозиционера Алексея Навального. Плакат Сотова оппозиционеру подарил соратник, сотрудник созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. По версии следствия, "произведение искусства" было украдено с одной из улиц Владимира. Сам живописец разместил в интернете видеоролик с сообщением, что действительно размещает свои плакаты на заборах и не имеет претензий к тем, кто заимствует их для личного пользования.

Фото: Пресс-служба

По мнению Алека Петука, история с кражей плаката, конечно, прибавила Сотову известности, однако в арт-среде о нем хорошо знали и раньше, ведь Сергей Сотов работает уже 40 лет. Популяризацией его творчества занимались ранее экзистенциальный художник Григорий Ющенко и один из создателей арт-группы "Война" Антон Николаев.

Фото: Пресс-служба

Плакаты Сотова посвящены социальным проблемам, пропаганде здорового образа жизни и борьбе с засильем машин, мобильных телефонов и интернета. Он – авангардист наоборот, то есть пропагандирует не восхищение механизмами, а возврат к земле и жизнь вне техногенной среды.

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