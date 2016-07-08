Форма поиска по сайту

08 июля 2016, 16:45

Культура

LIVE: как повлияли на советскую моду и дизайн Маяковский и Родченко

12 июля в Культурном центре ЗИЛ состоится лекция о развитии советской моды и дизайна в 20-х годах прошлого века. Сотрудник Государственного музея Маяковского Марина Краснова расскажет о быте ярких представителях авангарда Владимира Маяковского, Александра Родченко, Варвары Степановой и Любови Поповой.

Мероприятие проходит в рамках цикла лекций, посвященных жизни и творчеству поэта-футуриста Владимира Маяковского.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 12 июля в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


