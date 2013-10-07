Расписание столичных лекций: 7 – 11 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 7 октября

Фотограф Антон Романов, чьи работы регулярно публикуются в популярных журналах, проведет лекцию по истории пейзажной фотографии. Вы узнаете о рождении жанра, биографиях лучших фотопейзажистов, ключевых отличиях пейзажного фото от живописных работ, а также о перспективах развития данного направления фотографии в нашей стране.

Лекция Романова будет познавательна как для начинающих фотографов, так и для мастеров своего дела.

Начало в 19.00. Вход бесплатный.

Адрес: Центр интеллектуального досуга Smart People, улица Сосинская, 43, строение 3.

Удивительно, но факт – люди любят смотреть на убийства в кино и читать об этом в книгах. В чем причина такой кровожадности и можно ли рассматривать убийство с точки зрения искусства? Ответы на эти вопросы даст писатель, литературовед, публицист и переводчик Евгений Жаринов. Посетители лекции "Убийство как искусство" также узнают о метафизике детектива.

Для участия в мероприятии необходима аккредитация по телефону 8 916 998 46 34. В сообщении следует указать свое имя, количество мест и фамилию лектора.

Начало в 19.30. Вход – 400 рублей.

Адрес: культурный центр "Пунктум", улица Краснопролетарская, 31/1, строение 5.

Вторник, 8 октября

Как развивалась периодическая печать в Москве в конце XIX века, что формирует полную картину нелегкой профессии журналиста, почему редакторов СМИ считают одними из влиятельнейших людей эпохи, какой информацией заполняли полосы газет и журналов несколько десятилетий назад, кто такие летучие репортеры и чем современная журналистика отличается от журналистики минувших веков. Об этом и многом другом вы узнаете на лекции "История московской журналистики", которую прочтет руководитель образовательных программ для молодых журналистов, историк в области журналистики Александр Долгов.

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

Начало в 19.00. Вход бесплатный.

Адрес: Антикафе Lodge, улица Остоженка, 14/2.

В рамках лекции "Ораторское искусство – ключ к успеху" вы узнаете, как не бояться публичных выступлений, владеть своим голосом, одерживать победу в споре и воздействовать словом на аудиторию.

Помимо теории посетителей ждет мастер-класс по структурированию публичных выступлений.

Необходима регистрация по телефону 8 (495) 755 44 92.

Начало в 19.30. Вход бесплатный.

Адрес: школа ораторского искусства "Игрокс", улица Земляной Вал, 24/32.

Среда, 9 октября

Историк и лингвист Олег Мурашев в рамках лекции "Как учить английский на ходу" представит аудитории авторский метод изучения языка под кодовым названием "Шагоанглийский". Оказывается, запоминать слова можно в процессе ходьбы. Для этого нужно произносить фразу в такт шагам. Лучшему запоминанию информации будет способствовать ваш собственный ритм.

Начало в 19.00. Вход - 500 рублей.

Адрес: Центр практик "Открытый мир", улица Павловская, 18.

Зачем нужно читать отечественных классиков? Пушкин, Толстой, Блок, Гоголь – эти авторы знакомы нам еще по школьной программе. Однако сегодня не каждый взрослый готов перечитать "Войну и мир" или "Капитанскую дочку".



На лекции "Русская литература. Опыт постижения бездны. Тургенев и его барышни" вы узнаете, почему так важно заново знакомиться с тем или иным произведением, а также открывать для себя новые рассказы, повести и романы.



Кроме того, на мероприятии поведают, почему Тургенев написал подстрочник к фильму "Ирония судьбы или с легким паром".

Начало в 19.30. Вход – 300 рублей.

Адрес: "Пунктум", улица Краснопролетарская, 31/1, строение 5.

Четверг, 10 октября

О необходимости утилизации отходов знает, пожалуй, и взрослый, и ребенок. Но как делать это правильно, не навредив матушке-природе? Ответ на этот вопрос ищите на лекции "Технологии переработки отходов и основы раздельного сбора". В рамках мероприятия вы узнаете о способах переработки пластика, бумаги, электролома, батареек и пищевых отходов. Лектор расскажет, как собирать мусор в квартире и куда его девать.

Также речь пойдет о сырье и продуктах российских перерабатывающих компаний.

Необходима регистрация.

Начало в 19.30. Вход - 100 рублей.

Адрес: центр экономии ресурсов на Флаконе, улица Большая Новодмитровская, 36, строение 26.

А знаете ли вы, что история московского телефона началась 130 лет назад на Кузнецком Мосту. В те далекие годы телефон был настоящей диковинкой, доступной обеспеченной категории граждан. Телефонные номера и имена их владельцев печатались в местных газетах, а те, кто не имели доступ к уникальному на тот момент аппарату, читали информацию так, словно знакомились со светской хроникой.

Для участия в лекции "История московского телефона" необходима регистрация.

Начало 19.30. Вход - 350 рублей.

Адрес: библиотека-читальня имени Тургенева, Бобров переулок, 6, строение 1, 2.

Пятница, 11 октября

Можно ли научиться запоминать большой объем информации? Как тренировать память и избегать ошибок при заучивании? Что способно ухудшить память и как легко и быстро усваивать множество иностранных слов? Об этом вы узнаете на лекции "Ключ к суперпамяти".

Необходима регистрация.

Начало в 19.00. Вход бесплатный.

Адрес: тренинговый центр "К мечте", улица Новая Басманная, 10, строение 1.

Филолог, исследователь жизни и творчества Владимира Маяковского Юлия Юмаева проведет лекцию "Маяковский и реклама". Вы узнаете, как поэт работал над рекламными слоганами и плакатами, и следовал ли литератор-бунтарь духу времени, создавая очередной рекламный шедевр.

Начало в 19.00. Вход бесплатный.

Адрес: библиотека имени Светлова, улица Большая Садовая, 1.