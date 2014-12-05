Перформансы онлайн: оживший саунд на Polytech.Science.Art Week

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В рамках цикла событий "Polytech.Science.Art Week", посвященного взаимодействию науки, искусства и технологий, в "Гараже" покажут шоу. В воскресенье зрителям представят саунд перформанс Петра Термена – правнука Льва Термена и исполнителя на терменвоксе. Также смотрите Антона Маскелиаде - одного из первых артистов мира, управляющих музыкой и видео жестами, применяя систему Leap Motion.

Прямую трансляцию обоих перформансов смотрите на сайте online.m24.ru, начало 20.30.