Интерактивная выставка к юбилею Российской академии художеств пройдет в Москве

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В галерее искусств Российской академии художеств (РАХ) пройдет интерактивная выставка, посвященная 260-летию академии. Она будет работать с 19 сентября по 22 октября. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе Министерства культуры России.
Гости смогут посетить 10 павильонов: "Монументальные искусства, городская среда и архитектура", "Музеи академии", "Исполнительские искусства", "Станковое искусство", "Новые технологии" и другие. В последнем посетители используют шлемы виртуальной реальности, чтобы погрузиться в атмосферу и среду творческих мастерских академиков.
Экспозиция будет включать в себя более 650 экспонатов, включая мультимедийные: они отразят создание, историю и нынешнюю деятельность академии художеств.
"Выставка, посвященная 260-летию создания Императорской Российской академии художеств, пройдет с 19 сентября по 22 октября 2017 года", – уточнили в пресс-службе.
Академия художеств была создана в Петербурге в ноябре 1757 года по инициативе Михаила Ломоносова и известного просветителя Ивана Шувалова. В 1764 году Академия художеств получила статус Императорской, в 1947 году преобразовалась в Академию художеств СССР и переехала в Москву, а с 1992 года была преобразована в Российскую академию художеств (РАХ). Творческие мастерские РАХ работают в Москве (живописи, графики, скульптуры, театрально декорационного искусства, архитектуры, дизайна), Санкт-Петербурге (монументальной живописи, скульптуры, живописи, графики), Казани (живописи) и Красноярске (живописи, графики, скульптуры). Также есть региональные отделения на Урале, в Сибири, Поволжье и на Дальнем Востоке.
Осенью в столице
также пройдет ежегодная акция "Ночь искусств"
. В одном мероприятии, которое проведут с 3 на 4 ноября, попытаются соединить все ночные культурные проекты города. В программе будут музыкальные активности, мастер-классы и музейные мероприятия. Точный список событий сейчас формируется. А летом в Москве откроются передвижные кинотеатры
. Советские фильмы можно будет увидеть на крышах, во дворах и в зданиях. Площадками проекта станут хлебозавод № 9, Дом Наркомфина, двор 9-го экспериментального квартала Новых Черемушек и Дворец пионеров на Воробьевых горах. Все сеансы будут бесплатными и пройдут с 16 июля по 27 августа, нужно лишь зарегистрироваться на сайте проекта
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