Минкультуры будет следить за развитием каждого столичного театра

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Минкультуры будет оценивать столичные театры по доступности для населения и числу проданных билетов. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал заместитель председателя Союза театральных деятелей Росcии Дмитрий Мозговой. В результате будет выбрано от семи до девяти лучших драматических театров, на основе которых разработают рекомендации для других российских театральных организаций.

"Будет учитываться и стоимость билетов, и то, каким образом эти билеты можно купить. Мы пытались придумать какие-то универсальные критерии, в том числе работа касс, сайта, возможности для посещения людьми с ограниченными возможностями", – пояснил он.

При этом Мозговой отметил, что единых критериев для всех драматических театров быть не может. "Мы не сравниваем театры, а смотрим за развитием каждого из года в год. У нас нет задачи сравнивать маленький театр "Практика", который занимается современной драматургией, с федеральным Малым театром, у которого совсем другие задачи и возможности", – добавил он.

Для столичных театров разработали критерии оценки

Как Мозговой рассказал m24.ru, оценивать будут как профессиональную деятельность актеров, так и развитие гастрольной деятельности театра, а также продвижение отечественной драматургии для детей и молодежи. Провести оценку предполагается до середины декабря этого года. Речь не идет исключительно о подведомственных Министерству культуры театрах.