Москва онлайн покажет открытую репетицию оперы "Фрау Шиндлер"

Фото: Московский академический музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко/Олег Черноус

5 ноября в Московском академическом музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко состоится предпремьерная открытая репетиция оперы "Фрау Шиндлер". Мероприятие пройдет в рамках образовательной программы проекта "Студия". Зрители смогут познакомиться с работой режиссера Владимира Аленикова и узнать, как строится общение постановщика с массовым коллективом.

В 1993 году на мировые экраны вышел фильм режиссера Стивена Спилберга "Список Шиндлера". Картина рассказывает драматическую историю немецкого предпринимателя Оскара Шиндлера, которому удалось спасти жизни 1098 человек из польских концлагерей. История Эмилии Шиндлер, жены Оскара, к сожалению, осталась за кадром этого повествования. Эмилия свидетельствовала о непростых отношениях в их семье: историческая трагедия обернулась для нее еще и личной драмой.

Опера Томаса Морса "Фрау Шиндлер" – рассказ о героизме женщины и жажде жизни в один из самых мрачных периодов человеческой истории. Американский композитор Томас Морс 10 лет занимался исследованием темы и три года практически вел жизнь затворника, работая над партитурой. "Это огромная ответственность, – говорит Морс. – Я каждый день спрашивал себя, имею ли я право касаться столь серьезной темы? История Эмилии Шиндлер скорее психологическая, чем историческая, и это дает нам возможность лучше понять людей того времени, почувствовать, как они воспринимали страшный ход окружающих их вещей".

В России оперу "Фрау Шиндлер" поставит известный кинорежиссер Владимир Алеников. Вместе с автором оригинального либретто он подготовил ее перевод на русский язык. Премьера намечена на 14 ноября.

Смотрите трансляцию открытой репетиции 5 ноября в 17:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.