Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

28 июня 2012, 12:25

С помощью ипотеки приобретается около 30% жилья в столице

ипотека жилье

С помощью ипотеки приобретается около 30% жилья в Москве и Подмосковье, передает РИА Новости, ссылаясь на отчет компании «Миэль-Брокеридж».

«Несмотря на турбулентность на финансовых рынках, ипотека по-прежнему остается крайне востребованным инструментом для решения жилищных проблем жителей московского региона. При этом в Москве ипотека зачастую используется в качестве доплаты при альтернативных сделках, а в области - для покупки первого жилья», - отмечается в материале.

Наибольшее число сделок с привлечением ипотечного кредита совершается в Москве, а покупатели отдают предпочтение рублевым кредитам - процент кредитов в иностранной валюте минимален.
Доля кредитных средств при покупке столичных квартир, составляет чуть более 50% от стоимости квартиры, а в ипотечных сделках, проводимых в Московской области, доля кредитных средств составляет более 70%, отмечают эксперты компании.

Подсчитано, что средняя стоимость покупаемого объекта в Москве составляет порядка 8 миллионов рублей, а средняя сумма привлекаемого для этого ипотечного кредита - 4,3 миллиона рублей.
Специалисты в области недвижимости отмечают, что среди ипотечных покупателей максимальным спросом пользуются квартиры улучшенных планировок в достаточно современных домах.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать