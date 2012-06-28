С помощью ипотеки приобретается около 30% жилья в столице

С помощью ипотеки приобретается около 30% жилья в Москве и Подмосковье, передает РИА Новости, ссылаясь на отчет компании «Миэль-Брокеридж».

«Несмотря на турбулентность на финансовых рынках, ипотека по-прежнему остается крайне востребованным инструментом для решения жилищных проблем жителей московского региона. При этом в Москве ипотека зачастую используется в качестве доплаты при альтернативных сделках, а в области - для покупки первого жилья», - отмечается в материале.

Наибольшее число сделок с привлечением ипотечного кредита совершается в Москве, а покупатели отдают предпочтение рублевым кредитам - процент кредитов в иностранной валюте минимален.

Доля кредитных средств при покупке столичных квартир, составляет чуть более 50% от стоимости квартиры, а в ипотечных сделках, проводимых в Московской области, доля кредитных средств составляет более 70%, отмечают эксперты компании.

Подсчитано, что средняя стоимость покупаемого объекта в Москве составляет порядка 8 миллионов рублей, а средняя сумма привлекаемого для этого ипотечного кредита - 4,3 миллиона рублей.

Специалисты в области недвижимости отмечают, что среди ипотечных покупателей максимальным спросом пользуются квартиры улучшенных планировок в достаточно современных домах.