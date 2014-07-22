Эксперты составили портрет идеального ипотечного заемщика

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По мнению экспертов рынка недвижимости, идеальный заемщик – это женатый мужчина в возрасте 28-40 лет с высшим образованием. По данным "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости", он должен иметь постоянное место работы и солидный "белый" оклад в размере 80-100 тысяч рублей.

Весомыми преимуществами являются способность заемщика оплатить сразу половину стоимости приобретаемой квартиры, а также хорошая кредитная история.

Лучшие шансы получить ипотечный кредит с низкой процентной ставкой есть у граждан с хорошим карьерным ростом, и возможностью сразу оплатить 50% стоимости объекта. Однако ряд банков считает положительную кредитную историю очень важным фактором. Поэтому при наличии серьезных просрочек в кредите могут отказать, даже если у клиента стабильная работа с хорошим доходом.

Идеальный клиент для банка - это женатый мужчина с устойчивым доходом, который стремится улучшить жилищные условия своей семьи. Если кредит берет женщина, то предпочтение отдается незамужним бизнес-леди в возрасте до 30 лет.

Ранее издание M24.ru сообщало, что около 55,8% ипотечных кредитов в Москве оформляется мужчинами и около 44,2% - женщинами. При этом среди мужчин примерно две трети займов приходится на покупателей с семьей. Среди женщин ситуация противоположная: 58,6% ипотечных сделок было заключено незамужними покупательницами. Менее одного процента приходится на сделки, заключенные в рамках брачного контракта.

Средняя стоимость покупаемого объекта в Москве составляет более 9 миллионов рублей и около 6 миллионов рублей - в Подмосковье. При этом сумма заемных средств на покупку квартиры в Москве - порядка 4,9 миллиона рублей, в области – порядка 3,1 миллиона рублей.