Сегодня в СМИ: крушение A320 и слив базы данных автовладельцев в интернет

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Подорожавшая нефть добавила МВФ оптимизма

На фоне восстановления мировых цен на нефть Международный валютный фонд (МВФ) смягчил прогноз падения российской экономики на 2016 год до минус 1,5%, повысив его для следующего года до плюс 1%, пишет "Коммерсантъ". В фонде ожидают и более интенсивного, чем ранее предполагалось, замедления инфляции в РФ: уже к концу этого года она может составить 6,5%, чтобы в следующем достигнуть четырехпроцентного ориентира ЦБ. Это даст регулятору возможность снизить ставки, однако сокращение госрасходов и слабый рост доходов населения все же не позволят экономике быстро вернуться к значимому росту, предупреждают в МВФ.

По итогам работы миссии МВФ в России фонд скорректировал текущий прогноз по российской экономике: в этом году падение ВВП РФ составит 1,5% (против 1,8%, выставленных в апреле), в следующем году экономика вернется к росту на 1% (против апрельских 0,8%). Отметим, последний прогноз Минэкономики оптимистичнее — там ожидают падения ВВП в 2016-м лишь на 0,2% при росте в следующем году на 0,8%. В ведомстве исходят из более оптимистичных оценок внутреннего спроса при сдержанном росте инвестиций и за пределами 2016 года. В МВФ же указывают, что медленное увеличение цен на нефть, слабый рост доходов домохозяйств и фискальная консолидация будут препятствовать восстановлению роста в России.

Захватчик банка оказался рецидивистом

Ликвидированный в ходе спецоперации по освобождению заложников в отделении Московского кредитного банка (МКБ) Алексей Ухин может оказаться разбойником-рецидивистом. Следствие проверяет его на причастность к аналогичному нападению на другое отделение МКБ, в ходе которого преступнику удалось получить более 200 тысяч рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Как сообщила официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, следствие проверяет Алексея Ухина на причастность к нескольким вооруженным нападениям на столичные банки. Так, по данным следствия, 26 марта 2016 года преступник в маске, одетый в черную куртку и белые кроссовки, угрожая кассиру отделения МКБ, расположенного на улице 1812 года, пистолетом и, как выяснилось потом, муляжом взрывного устройства, заставил его выдать 209 тысяч рублей.

Поскольку преступник был одет точно так же, как Алексей Ухин во время совершенного во вторник нападения на отделение МКБ на Первомайской улице, сами преступления совершены примерно в одно и тоже время (20 часов 30 минут) и в обоих случаях злоумышленники использовали один и тот же способ совершения преступления, следствие полагает, что в налетах участвовал один и тот же человек. Проверить эту информацию в ГСУ СКР намерены в том числе с помощью сравнительной генетической экспертизы. Для нее будут использованы образец крови Ухина и выделения, которые остались в перчатках, брошенных преступником при налете на улице 1812 года.

В минавиации Египта не исключили теракт как причину катастрофы А320

Сильным ударом по престижу египетской авиации стала катастрофа пассажирского лайнера EgyptAir в Средиземном море. "Аэробус" совершал перелет из Парижа в Каир, но до пункта назначения не долетел. Власти Египта подтвердили: А320 потерпел крушение. На момент подписания номера в печать причины случившегося оставались неясны, но в Каире заявили, что рассматривают все возможные версии, включая теракт, утверждает "Российская газета".

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с катастрофой самолета EgyptAir. "В Кремле и президент Путин глубоко соболезнуют в связи с авиакатастрофой египетского самолета, - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - В настоящее время выясняются разные обстоятельства этой катастрофы, поступают разные сообщения. Полной картины нет. Но сам факт подтвержден".

Льготную ипотеку предложили дать при строительстве деревянного дома

Россиянам могут предложить льготную ипотеку на приобретение и возведение деревянных домов. А земельные участки, на которых запланируют такие строения, освободить от налогов, пишет "Российская газета".

Эти и другие идеи сегодня обсуждают сразу в нескольких федеральных министерствах, включая минфин, минпромторг, минстрой, в региональных органах исполнительной власти. К дискуссии подключены и кредитные организации. Если всем удастся договориться, то льготная ипотека подтолкнет решение жилищной проблемы и второго жилья - загородных домов и дач - для миллионов россиян.

В первом квартале 2016 года публичные застройщики квартир отчитались о резком росте льготных ипотечных продаж - на 30-240 процентов. Продленная правительством льготная программа поддерживает спрос населения. По аналогии может кредитоваться льготная ипотека на деревянное домостроение.

Базу данных российских автовладельцев выложили в интернет

Неизвестные выложили в интернет базу данных, содержащую номера автомобилей, а также имена и номера телефонов их владельцев. Информация об этом появилась в российском сегменте Facebook, в соцсети "ВКонтакте" и на других площадках, пишет "Российская газета". По словам пользователей, сайт autonum.info по номеру машины позволяет установить номер телефона владельца и выводит другие данные, включая марку авто.

Блогеры, решившие протестировать сервис, оставляют в соцсетях противоречивые отзывы. По словам одних, номер телефона, который демонстрирует ресурс в ответ на запрос по номеру автомобиля, является неактуальным, другие утверждают, что все данные о них, которые содержит ресурс, верны.

Google представил технологии для постсмартфонной эпохи

Одной из перспективных разработок, представленных Google на конференции Google I/O, стал интеллектуальный помощник – программа, способная отвечать на вопросы пользователя и выполнять различные задачи вроде сбора информации по заданной теме в интернете, резервирования столика в ресторане и т. п. Другая анонсированная разработка – система виртуальной реальности Daydream, позволяющая создавать трехмерные миры и работать с ними при помощи различных носимых устройств. С помощью своего нового мессенджера Allo корпорация надеется догнать конкурентов в области мобильных коммуникаций. Система искусственного интеллекта позволяет программе анализировать получаемые сообщения и изображения и подсказывать пользователю варианты ответов. Google планирует сделать Allo открытой платформой, на которой независимые разработчики смогут создавать свои приложения, пишут "Ведомости".

По мнению руководства корпорации, функции искусственного интеллекта должны стать основой для приложений нового поколения. Новые информационные системы, как ожидается, смогут самостоятельно учиться и обучать друг друга, перерабатывая гигантские массивы данных. Уже есть примеры того, как компьютеры с такой возможностью машинного обучения распознают образы более точно, чем люди. Впрочем, пока технологии искусственного интеллекта еще довольно примитивны для выполнения действительно сложных задач. "Мы не видели по-настоящему революционных разработок в этой области, благодаря которым клиенты предпочли бы роботизированный диалоговый сервис живому собеседнику-специалисту", – говорит Джули Аск, аналитик из Forrester Research.