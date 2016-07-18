Для поддержки спроса на жилье разработают новые меры

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Минстрой до конца года разработает новые меры государственной поддержки спроса на жилье. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мень в ходе форума Rusrealexpo 2016, сообщает Агентство "Москва".

Он напомнил, что программа субсидирования ипотечной ставки заканчивается в конце года. При этом продление этой программы может потерять актуальность, так как после снижения ключевой ставки банки сами начали снижать ставки по кредитам.

Среди возможных инициатив Мень назвал освобождение застройщиков от налогов при передаче построенной инфраструктуры муниципалитету.

Ранее Мень заявил, что за последние полгода рынок ипотеки в России вырос на 50 процентов и составляет свыше 50 миллиардов рублей. По словам министра, за последние полгода на ипотечном рынке отмечается позитивная тенденция: средняя ставка снизилась с 14 до 12,7 процента.

В июне штрафы для ипотечных должников снизили в два раза. Если проценты начисляются на сумму кредита за период нарушения, то они не могут быть выше ключевой ставки Центробанка, установленной на день заключения договора. Банк может использовать и другой вариант санкций – рассчитать неустойку от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. В таком случае начисляется не более 0,06 процента.

Ранее размер неустойки ограничивался только в законе о потребительском кредитовании. Ограничение составляет 20 процентов годовых или 0,1 процента в день.